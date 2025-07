Dazi: Firpo (Assonime), piu' che un accordo e' resa quasi incondizionata

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 lug - Quello siglato tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea domenica scorsa "piu' che un accordo e' una resa quasi incondizionata" afferma il direttore generale di Assonime, Stefano Firpo, in un podcast diffuso dall'associazione delle spa italiane.

Secondo Firpo si dimostra cosi' la debolezza dei paesi europei e "la distanza che ancora separa l'Unione europea dal raggiungere una qualche forma di autonomia strategica nello scacchiere internazionale".

L'accordo "e' fortemente asimmetrico, afferma, dazi al 15% sull'export senza toccare in alcuno modo i dazi sull'export americano in termini ponderati quelli Usa salgono all'11% in media contro il 4,8% dei dazi europei e a questo va aggiunto l'effetto svalutazione del dollaro di circa il 15% che riduce ulteriormente i vantaggi competitivi europei".

La lista dei beni esentati non e' ancora definita.

"L'effetto asimmetrico rende molto difficile per von der Leyen trovare un punto di caduta soddisfacente per tutti e rende quindi molto instabile l'accordo".

Oltre alla resa, rincara la dose il Direttore generale di Assonime, ci sono anche le cospicue 'riparazioni di guerra' in favore degli Usa. Secondo Firpo gli acquisti pattuiti da parte degli europei "per 250 miliardi annui per tre anni di gas naturale liquefatto, petrolio e altri prodotti energetici Usa sono "una cifra mostruosa perche' vale cinque volte l'attuale fornitura di tutto il gas naturale liquefatto europeo proveniente non solo dagli Usa. La quantita' di gas che verrebbe acquistato a prezzi non proprio modici sarebbe talmente elevata che ci si chiede se si intenda interrompere ogni ulteriore investimento in fonti rinnovabili, come eolico e fotovoltaico, per alimentare con il gas Usa solo i cicli combinati in barba agli obiettivi di decarbonizzazione del Green deal europeo". Firpo si dice perplesso anche per l'indicazione di 600 miliardi di investimenti da realizzare negli Usa "quando oggi gia' esportiamo 300 miliardi di risparmio europeo negli States".

red-Ggz

