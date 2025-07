Dazi: Filiera Italia, non cedere a ennesima provocazione, continuare a trattare

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 lug - 'Non cedere all'ennesima provocazione, che si spera abbia il significato di una nuova mossa negoziale, ma continuare a trattare mantenendo i nervi saldi'. Cosi' Luigi Scordamaglia, amministratore delegato di Filiera Italia reagisce al nuovo annuncio del Presidente Trump sui dazi per l'Ue. 'Dazi al 30% che si andrebbero a sommare alla svalutazione del dollaro e che arriverebbero in totale a pesare ad es il 58% su un prodotto come il Parmigiano Reggiano, con effetti devastanti sulle nostre esportazioni agroalimentari compromettendo la capacita' di acquisto di una grande fascia di consumatori americani' ha proseguito Scordamaglia.

'L'Europa deve mantenere la calma, negoziare su eventuali dazi, superiori agli attuali, ma non certo del 30%, che equivarrebbe ad un divieto di esportazione dei nostri prodotti. Si' negozi anche aumentando le importazioni dagli USA per riequilibrare la bilancia commerciale dei prodotti, anche con prodotti agricoli, ma senza derogare ovviamente ai requisiti di sicurezza previsti per i consumatori europei' ha detto ancora l'amministratore delegato che ha concluso: 'Non si smetta di ricordare invece che la bilancia commerciale e' nettamente a favore degli USA sui servizi, soprattutto digitali per oltre 148 miliardi. E ci si prepari, dopo le concessioni del G7 sulla global minimum tax, ad avere un atteggiamento pragmatico anche sulla digital tax, tanto invisa a Trump, visto che i del web e del cloud sono in mano a imprese corporate americane a cui il Presidente tiene particolarmente".

