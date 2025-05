Dazi: EY e Oxford Economics, c'e' forte rallentamento globale, non recessione

Pil italiano atteso a +0,4 e +0,7% ma impatto 1,1pp al 2026 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mag - I dazi sono visti innescare un forte rallentamento a livello globale, ma per ora senza una recessione. E' quanto emerge dal convegno 'Nuovi scenari macroeconomici: sfide, opportunita' e risposte delle aziende' promosso da EY e Oxford Economics nell'EY wavespace di Roma.

Secondo le stime di EY, il pil italiano e' atteso crescere, nel 2025 e 2026, rispettivamente dello 0,4% e 0,7%, supportato principalmente da una ripresa dei consumi privati.

Tuttavia, in virtu' dell'attuale incertezza geopolitica e commerciale, e' previsto un potenziale impatto negativo sul Pil cumulato al 2026 fino a 1,1 punti percentuali. Per l'Eurozona, Oxford Economics stima una crescita nello scenario di base solamente dello 0,9% sia nel 2025 che nel 2026.

'I dazi sono visti innescare un forte rallentamento a livello globale, ma per ora non una recessione. L'economia statunitense, con i dazi effettivi in crescita verso il 15%, rimane quella piu' colpita dalle politiche commerciali e crescera' circa dell'1,5% quest'anno e il prossimo, al di sotto del suo tasso di crescita potenziale. L'Eurozona e' vista crescere poco al di sotto dell'1% quest'anno, frenata principalmente dalla domanda estera. Inoltre, nonostante gli ultimi accordi tra l'amministrazione Trump e altri Paesi, per esempio la Cina, l'incertezza continua a pesare negativamente sugli investimenti delle imprese, che ci aspettiamo rimanere deboli per tutto il corso dell'anno', dichiara Nicola Nobile, associate director di Oxford Economics.

