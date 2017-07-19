Dazi: Ecuador impone aliquota del 30% su importazioni da Colombia

Presidente Noboa: Paese non coopera in lotta a narcotraffico (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 gen - L'Ecuador ha imposto dazi del 30% sulle importazioni provenienti dalla Colombia. Lo ha annunciato il presidente Daniel Noboa, invocando la mancanza di sostegno da parte del Paese confinante nella lotta contro la violenza legata al traffico di droga. 'Di fronte alla mancanza di misure decisive e reciproche, l'Ecuador applichera' un'aliquota del 30% alle importazioni provenienti dalla Colombia a partire dall'1 febbraio', ha scritto su X Noboa, uno dei principali alleati di Donald Trump in America Latina. 'I nostri militari continuano ad affrontare, senza cooperazione, gruppi criminali legati al traffico di droga al confine' di oltre 600 km con la Colombia, primo produttore mondiale di cocaina.

Il provvedimento si ispira ai dazi imposti dal presidente Usa Donald Trump per esercitare pressioni sui Paesi non allineati alle posizioni della Casa Bianca. 'Abbiamo compiuto sforzi concreti per cooperare con la Colombia, nonostante un deficit commerciale superiore a 1 miliardo di dollari all'anno', ha aggiunto il presidente dell'Ecuador. I dazi, ha precisato il leader, rimarranno in vigore 'fino a quando non ci sara' un impegno concreto a combattere congiuntamente il traffico di droga e lo sfruttamento minerario illegale alla frontiera, con la stessa serieta' e determinazione dimostrate dall'Ecuador'.

