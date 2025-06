Dazi: Daviddi(EY), 58% aziende posticipa investimenti, 54% diversifica

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 giu - 'In un contesto globale segnato da incertezza e tensioni geopolitiche, e' essenziale non perdere di vista le priorita' strategiche che richiedono interventi tempestivi e azioni concrete. Il tema dei dazi, pur rilevante, non deve oscurare la necessita' di investimenti strutturali in ambiti chiave come l'efficienza energetica, la sostenibilita' e la trasformazione dei modelli di business tramite l'intelligenza artificiale. In questo scenario, le imprese italiane stanno dimostrando una notevole capacita' di adattamento e visione sul lungo periodo. E non e' da meno il tessuto industriale di Roma e del Lazio, anche per la presenza di aziende in settori cruciali, come il farmaceutico e la difesa, con una elevata propensione all'export. Secondo i nostri dati, sebbene il 58% delle aziende nazionali abbia posticipato gli investimenti a causa dei dazi introdotti dal governo statunitense, il 54% ha gia' avviato strategie di diversificazione dei mercati per mitigarne gli effetti. Continuiamo a guardare al futuro con fiducia, consapevoli che occorra flessibilita' e rilevante capacita' di investimento' - dichiara Marco Daviddi, Managing Partner EY Parthenon, Italia, nell'ambito dell'evento de Il Messaggero, "L'Italia si trasforma - Una sfida capitale.

Guardare il mondo e immaginare il futuro'.

