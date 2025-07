Dazi: Confcommercio, appello a esplorare ogni possibilita' di negoziato

A Commissione Ue e Governo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 lug - "Il primo commento alla notizia di dazi statunitensi del 30 per cento sulle importazioni provenienti dai paesi membri dell'Unione europea non puo' che essere l'appello alla Commissione ed al nostro Governo ad esplorare strenuamente ogni ulteriore possibilita' di negoziato". Cosi' Confcommercio in una nota sulla lettera del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, inviata all'Ue.

"Insomma - prosegue Confcommercio - negoziare, negoziare, negoziare. Perche', come ha osservato la Presidente Von Der Leyen, ci troveremmo tutti - al di qua' e al di la' dell'Atlantico - a fare i conti con impatti sconvolgenti sulle catene di approvvigionamento e a farne le spese sarebbero tanto le imprese, quanto i consumatori. Peraltro, i dati sono noti: tenendo conto tanto delle esportazioni di beni europei verso gli USA, quanto delle esportazioni di servizi statunitensi (anzitutto tecnologici e finanziari ) verso il nostro Continente, lo sbilancio delle partite tra USA e Ue risulta pari, nel 2024, a non piu' dello 0,55 del PIL degli Stati Uniti, cioe' 161 miliardi di dollari su oltre 29mila miliardi di dollari. E non saranno certamente i dazi a risolvere il deficit di lungo corso della bilancia commerciale statunitense. Negoziare, dunque, perche' vi e' un solidissimo interesse comune all'accordo. E negoziare, ovviamente ricordando quanto intanto concordato sul versante degli impegni europei per la difesa ed il compromesso, in sede di G7, sulla global minimum tax".

