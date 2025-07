Dazi: Cna, effetto devastante su imprese, tavolo a P.Chigi per misure interne

Costantini, '90% aziende esportatrici sono micro e piccole' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 lug - I dazi al 30% sarebbero insostenibili per il sistema produttivo italiano e con effetti devastanti per le micro e piccole imprese per le quali l'export verso gli Stati Uniti rappresenta quasi il sesto del totale, una quota superiore a quella delle esportazioni complessive verso l'altra sponda dell'Atlantico.

Lo evidenzia in una nota Cna. "Occorre considerare - aggiunge la confederazione artigiana - il valore dell'export indiretto che e' molto rilevante per le micro e piccole imprese che stanno gia' pagando gli effetti della debolezza del dollaro".

Per Cna, pertanto, "e' assolutamente necessario che l'Europa sia unita per affrontare un complicato e difficile negoziato che deve puntare a salvaguardare il sistema degli scambi commerciali e la stabilita' economica a livello globale. Il presidente Dario Costantini sottolinea: "Quasi il 90% delle imprese che portano il Made in Italy nel mondo sono micro e piccole e ci sono altre 90mila aziende che hanno le caratteristiche per esportare. Oltre alla trattativa a livello europeo, e' necessario riattivare il tavolo a Palazzo Chigi per definire una serie di interventi sul piano interno accelerando il processo di semplificazione e sburocratizzazione che grava sulle imprese e con un intervento robusto per ridurre i costi dell'energia che penalizzano le nostre imprese'.

