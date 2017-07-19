Dati
            Notizie Radiocor

            Dazi: accordo con Usa, esenzione per prodotti farmaceutici Regno Unito

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 1 dic - Il governo degli Stati Uniti ha annunciato che esentera' i prodotti farmaceutici, gli ingredienti farmaceutici e le tecnologie mediche di origine britannica dai dazi attuali e futuri imposti da due leggi statunitensi. In base all'accordo, il Regno Unito ha accettato di aumentare del 25% il prezzo netto pagato dal suo Servizio sanitario nazionale per i nuovi medicinali e di continuare gli investimenti delle sue aziende farmaceutiche negli Stati Uniti.

