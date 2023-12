Datalogic: punta ai robot umanoidi con Oversonic, entra nel capitale

Le aziende svilupperanno robot per automazione industria (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 dic - Datalogic societa' quotata su Euronext Star Milan e attiva nell'acquisizione automatica dei dati e dell'automazione industriale, e' entrata con una quota minoritaria nel capitale di Oversonic Robotics, software company che sviluppa sistemi di cognitive computing per la robotica. Lo rende noto in un comunicato. Le due aziende collaboreranno in ambito commerciale, R&D e marketing, con l'obiettivo di offrire al mercato robot umanoidi cognitivi all'avanguardia sviluppati per migliorare i processi di automazione industriale.

Oversonic Robotics ha infatti creato RoBee, il primo robot umanoide certificato a tale scopo. Con Datalogic la societa' ne sviluppera' ulteriormente le capacita', in modo che il nuovo modello possa muoversi nello spazio e interagire con gli operatori in totale sicurezza. I nuovi robot potranno "supportare le persone in molteplici mansioni, specialmente in quei processi che prevedono attivita' pericolose per la salute fisica e psicologica", ha spiegato Valentina Volta, Ceo di Datalogic Group.'La partecipazione di Datalogic in questo progetto non solo ci permettera' di potenziare la nostra capacita' produttiva, ma la sua visione si allinea perfettamente con la nostra missione di creare tecnologie all'avanguardia che migliorino e trasformino il modo in cui interagiamo con il mondo', affermano il presidente di Oversonic Robotics Fabio Puglia e il Ceo Paolo Denti.

Com - Cog

(RADIOCOR) 21-12-23 19:27:57 (0656) 5 NNNN