Danimarca: premier Frederiksen a Trump, Groenlandia non e' in vendita

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 gen - La Groenlandia non e' in vendita. E' il messaggio che la premier danese Mette Frederiksen ha inviato a Donald Trump nelle stesse ore in cui il figlio del presidente eletto, Donald Jr, e' in arrivo a Nuuk. Nei giorni scorsi Trump ha piu' volte dichiarato che la Groenlandia dovrebbe entrare a far parte degli Stati Uniti, auspicio che Trump ha peraltro esteso anche al Canada. Parlando al canale televisivo danese Tv2 Frederiksen ha affermato che spetta ai groenlandesi decidere il proprio futuro e ha ammesso che la piu' grande isola del mondo potrebbe intraprendere la strada dell'indipendenza nei prossimi anni, definendo questa prospettiva legittima, pur ribadendo il suo auspicio di mantenere intatto il Regno di Danimarca. "Abbiamo bisogno di una cooperazione molto, molto stretta con gli Stati Uniti - ha aggiunto -. D'altro canto, vorrei che tutti rispettassero il fatto che i groenlandesi sono un popolo. E' il loro paese che e' in gioco qui".

Cop

(RADIOCOR) 07-01-25 15:27:49 (0437) 5 NNNN