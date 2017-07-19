Daikin Italy: Hiroshi Shimada nominato nuovo ceo e presidente

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 gen - Hiroshi Shimada e' il nuovo ceo e presidente di Daikin Air Conditioning Italy. Il manager assumera' l'incarico a partire da gennaio 2026 al posto di Geert Vos, che ricoprira' un nuovo incarico di leadership all'interno di Daikin Europe N.V.

Hiroshi Shimada vanta una carriera trentennale all'interno del gruppo Daikin. Ha trascorso piu' di 20 anni lavorando al di fuori del Giappone, inclusi incarichi negli Stati Uniti e in Medio Oriente. Da dicembre 2023 ha assunto il ruolo di vice presidente in Daikin Italy. La societa', fondata nel 2002 e con un fatturato superiore a 600 milioni di euro, e' la principale organizzazione nazionale di vendita all'interno del perimetro europeo di Daikin. Hiroshi Shimada guidera' Daikin Italy in una nuova fase di consolidamento e crescita.

L'obiettivo e' rafforzare ulteriormente la leadership sul mercato e promuovere una cultura aziendale orientata all'innovazione e alla sostenibilita'.

