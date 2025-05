Cybersicurezza: Mantovano, no e' costo ma risorsa, fattore umano insostituibile -2

Risorse pubbliche a disposizione delle pmi (Il Sole 24 Ore Radiocor) -Roma,29 mag- "Secondo un Report pubblicato da Ibm a luglio 2024 - ha ricordato Mantovano - il costo medio degli incidenti informatici per i quali vi sia stata violazione di dati e' in Italia di 4,37 milioni di euro all'anno, rispetto ad una media di 4,88 milioni a livello mondiale: la quantificazione comprende non solo i costi per la perdita dei dati, ma pure quelli delle interruzioni operative, i danni alla reputazione e le possibili sanzioni legali e questi ultimi sono tanto onerosi quanto assolutamente improduttivi. E questo senza considerare le conseguenze sociali degli attacchi informatici. Pensiamo ai danni nel settore della sanita' e, per esempio, a quello che accadde in Irlanda durante la pandemia: l'incauta apertura di un allegato a una mail malevola nel 2021 comporto' la paralisi di larga parte del sistema sanitario irlandese, e obbligo' gli operatori a riscoprire 'carta e penna' e a rallentare di molto l'erogazione di servizi essenziali". E solamente nella Regione Marche, che ha ospitato l'iniziativa, ha evidenziato, le prestazioni sono 6 milioni all'anno.

Immaginate le possibili conseguenze". Sempre lo scorso anno, in Italia, ha proseguito il sottosegretario, "si sono verificati 57 incidenti nel settore sanitario, rispetto ai 12 dell'anno precedente. Gli attacchi hanno interessato decine di strutture, presidi ospedalieri e servizi medici sul territorio. Non si tratta solo di numeri. Sono vite umane vulnerabili, che questi attacchi vulnerano ancora di piu'.

Certamente l'impennata del numero di incidenti conosciuti e' legata anche alla migliorata capacita' di monitoraggio dell'Acn". E, ha evidenziato: "Eventi come quello di oggi qui ad Ancona sono importanti, poiche' 'accorciano le distanze', aumentano la reciproca conoscenza e fiducia tra i destinatari delle norme, le imprese, le Asl, le altre pubbliche amministrazioni, e chi, come l'Acn, e' chiamato a farle rispettare". Un'occasione importante, ha inoltre fatto rilevare, "anche per le pmi, che, stando al recente Cyber Index Pmi 2024, frutto della collaborazione tra Acn, Confindustria e Generali, spesso non conoscono le opportunita' che hanno per rafforzare la propria cybersicurezza: il 30% del campione considerato, pur dichiarandosi interessato, non e' a conoscenza di progetti e di bandi che mettono a disposizione le risorse pubbliche per la cybersicurezza; solo il 10% ha beneficiato di fondi pubblici per migliorare la propria sicurezza digitale".

