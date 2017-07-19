Cybersicurezza: Crif, oltre 1 milione di alert sul dark webe nel I sem 2025

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 set - Piu' attacchi e sempre piu' sofisticati, secondo l'Osservatorio Cyber. Tra le piu' insidiose emerge quella dei QR Code contraffatti, spesso collocati sui parcometri o in luoghi pubblici: una volta scansionati, rimandano a siti malevoli che imitano quelli ufficiali per carpire dati personali o effettuare pagamenti fraudolenti. Diffusa anche la 'truffa dei like', veicolata tramite social e app di messaggistica, che promette guadagni facili in cambio di interazioni online.

Tra gli utenti privati italiani avvisati dai servizi di protezione CRIF, le fasce d'eta' maggiormente coinvolte sono quelle dei 51-60 anni (26,7%), seguite dai 41-50 anni (25,6%) a parimerito con gli over 60 (25,6%). Gli uomini costituiscono la maggioranza degli utenti allertati, pari al 64,8%.Le regioni in cui vengono allertate piu' persone sono Lazio (17,1%), Lombardia (14,7%), Sicilia (9,3%) e Campania (7,9%), ma in proporzione sono gli abitanti di Molise, Piemonte, Umbria e Valle d'Aosta che ricevono piu' alert.

ami-com

