Cybersicurezza: Crif, oltre 1 milione di alert sul dark web nel I sem 2025

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 set - E-mail, codici fiscali e numeri di telefono sempre piu' preda dei pirati del web: nel primo semestre del 2025 sono stati inviati circa 1,2 milioni di alert per esposizione di dati personali. E gli italiani si confermano tra i piu' sotto attacco: al sesto posto a livello globale per indirizzi e-mail compromessi e messi in circolazione sul dark web, al 22esimo posto per numero di dati relativi a carte di credito in circolazione e al 16esimo posto nel continente europeo per rilevamento di numeri di telefono, che rappresentano un elemento chiave in molte truffe online. A lanciare un nuovo allarme i dati dell'Osservatorio Cyber di CRIF. A preoccupare anche la crescita degli alert relativi al web pubblico, che hanno raggiunto le 33.700 segnalazioni, +43% rispetto al secondo semestre 2024.

I dati personali rappresentano porte d'accesso a identita' digitali che, una volta violate, possono essere sfruttate per una vasta gamma di attacchi. La combinazione piu' utilizzata, secondo i dati del primo semestre 2025, e' la combinazione di e-mail e password, "rubata" e porta d'accesso oltre nove volte su dieci (91,7%). Sempre piu' rilevante e' la combinazione di numero di carta di credito, rilevata nel 42,1% dei casi con i dati di sicurezza e la data di scadenza, in crescita del +11,9%, dato estremamente preoccupante per il rischio di frodi finanziarie. Sul dark web i furti di account legati a servizi finanziari hanno raggiunto l'8,8% e a enti pubblici o istituzioni il 6,3%.

