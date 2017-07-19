Cybersicurezza: +22% violazioni dati personali in Europa nel 2025 (studio)

Multe per 1,2 mld nel 2025 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 7 feb - In Europa si registrano in media 443 violazioni di dati personali al giorno, con un aumento del 22% rispetto all'anno precedente.

Il dato emerge dall'ottava edizione del 'Gdpr fines and data breach survey' dello studio legale Dla Piper. Tra il 28 gennaio 2025 e il 27 gennaio 2026, le notifiche di "data breach" sono infatti salite da 363 a 443 al giorno, segnando una nuova accelerazione "dopo anni di stabilita'", si legge.

Paesi Bassi, Germania e Polonia risultano i Paesi con il maggior numero di violazioni nel periodo analizzato.

Negli ultimi 12 mesi le autorita' europee per la protezione dei dati hanno inflitto sanzioni Gdpr per circa 1,2 miliardi di euro, un livello in linea con il 2024 e indicativo di un enforcement che resta "costantemente elevato". Dall'entrata in vigore del regolamento - nel maggio 2018 - fino a oggi, l'ammontare complessivo delle multe ha raggiunto 7,1 miliardi di euro. A guidare la classifica e' l'autorita' irlandese per la protezione dei dati, che da sola ha irrogato sanzioni per oltre 4 miliardi di euro. L'Italia e' quinta con sanzioni per 277 milioni di euro. La multa piu' alta mai inflitta resta quella da 1,2 miliardi di euro del 2023 a Meta. Nel 2025, sempre l'autorita' irlandese ha emesso la sanzione piu' elevata dell'anno, pari a 530 milioni di euro, contro una societa' di social media per violazioni sulle regole dei trasferimenti internazionali di dati personali.

imt-com

(RADIOCOR) 07-02-26 12:59:47 (0262) 5 NNNN