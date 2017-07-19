Cybersecurity: Thales, calo violazioni infrastrutture ma AI e quantum nuove sfide

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 ott - Violazioni informatiche in calo nel 2025 ma le nuove tecnologie, AI e calcolo quantistico in testa, sono le sfide per le minacce informatiche del futuro. E' quanto indica l'ultimo "2025 Data Threat Report: Critical Infrastructure Edition" di Thales. Lo studio condotto da S&P Global Market Intelligence's 451 Research su un campione di 513 professionisti di infrastrutture critiche in tutto il mondo(energia, utility, telecomunicazioni e trasporti) segnala che solo il 15% degli operatori ha dovuto affrontare una violazione dei propri sistemi informatici nell'ultimo anno, quota in netto calo rispetto al 37% del 2021: il miglioramento nei 'data breach' e' attribuibile in parte alla maggiore adozione dell'autenticazione a piu' fattori (MFA), che e' aumentata significativamente dal 2021, e che ora vede tre quarti delle organizzazioni applicarla a MFA a oltre il 40% dei dipendenti, "anche se l'adozione e' ancora inferiore di nove punti percentuali rispetto alla media globale".

Il veloce cambiamento prodotto dall'intelligenza artificiale e' considerato una fonte di rischio: 3 intervistati su 4 (73%) degli intervistati ha citato l'evoluzione rapida dell'AI come principale preoccupazione. Piu' della meta' (58%) degli intervistati ha dichiarato di essere gia' in fase di prototipazione o valutazione di algoritmi di crittografia post-quantistica per proteggersi dal rischio di attacchi 'raccogli ora, decifra dopo', in cui i dati sensibili catturati oggi potrebbero essere decifrati in futuro grazie alle tecnologie quantistiche.

