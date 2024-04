Cubo (Dexelance): Arangiaro, arriveremo a 100 milioni di fatturato

Tamburi, il gruppo raggiungera' un miliardo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 apr - Cubo, societa' che opera con i marchi Miton Cucine e Binova e che e' stata rilevata nel 2022 da Dexelance (operazione chiusa nel 2023), prevede di crescere nei prossimi anni. E' quanto ha detto a Radiocor il fondatore, Antonio Arangiaro. 'Dexelance mi ha chiesto di arrivare dai circa 60 milioni fatturati nel 2023 a 100 milioni in tempi brevi', ha detto l'imprenditore che rimane azionista con una partecipazione del 40% (il 60% e' di Dexelance). L'azienda in passato realizzava all'estero il 70% del giro d'affari e il resto in Italia. 'Abbiamo avuto un problema in Cina e cosi' ci siamo ribilanciati al 55% circa all'estero il resto in Italia, ma cresceremo ancora'.

L'imprenditore ha spiegato di aver deciso di cedere la quota di maggioranza a Dexelance 'per far diventare l'azienda grande, pensando che l'unione faccia la forza. In Dexelance hanno capito la mia filosofia. Del resto non avevo bisogno di soldi, avendo gia' venduto un'azienda in passato, ma avevo bisogno di stimoli. Stimoli che conto di dare anche a Dexelance. Per questo continuo a progettare e cercare di fare il prodotto il meglio possibile e con un prezzo sempre piu' accessibile'.

Andrea Sasso, presidente e ceo di Dexelance, ha confermato le indicazioni dell'imprenditore e indicato che anche l'intero gruppo ha obiettivi ambiziosi: 'nel medio periodo mi propongo di arrivare ad almeno 500 milioni di fatturato'.

Giovanni Tamburi, fondatore di Tip, azionista di Dexelance, ha detto: 'contiamo in verita' che Dexelance in tempi brevi arrivi a un miliardo di fatturato'. La societa' ha chiuso il 2023 con ricavi reported pari a 287,4 milioni, in crescita dai 199,5 milioni al 31 dicembre 2022. Includendo nel perimetro di consolidamento anche i dati dei dodici mesi di Cubo Design, Axolight e Turri, ha registrato ricavi per 310,8 milioni, con una crescita del 16,6% rispetto al dato proforma 2022 e con una crescita organica, escludendo dunque il contributo di Axolight e Turri, pari al 3,9%.

