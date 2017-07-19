Credito: prestiti personali, in 2024 truffati 894mila italiani per un danno di 630 mln

Facile.it-mUp Research (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 ago - Solo lo scorso anno sono stati 894mila gli italiani vittime di truffa o di un tentativo di frode mentre erano alla ricerca di un prestito personale. Il dato arriva da una recente indagine condotta per Facile.it dall'istituto di ricerca mUp Research che ha definito in 740 euro il danno medio subito, ma che con un 15,4% dei truffati cui sono state sottratte cifre superiori ai 900 euro, porta a ben 630 milioni di euro la stima del danno complessivo. I canali piu' utilizzati dai truffatori sono stati i finti call center (49%), le false email (36%) e i finti siti web (28%). Molte frodi, pero', sono avvenute tramite messaggistica istantanea (sms o WhatsApp - 13%) e persino con il tradizionale porta a porta (10%).

