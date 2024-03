Credito: PoliMi, supply chain finance mercato potenziale da 563-575 mld -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 mar - 'Nel corso del 2023, il rallentamento macroeconomico tra tensioni geopolitiche e inflazione ha introdotto nuove sfide per le catene di approvvigionamento globali, mentre l'incessante aumento dei tassi d'interesse ha ulteriormente innalzato i costi di finanziamento per le imprese', ha detto Federico Caniato, Direttore dell'Osservatorio Supply Chain Finance.

Che spiega 'in questo scenario complesso, il supply chain finance e' un elemento chiave per offrire un accesso agevolato al credito per le imprese in difficolta''.

Analizzando i dati a consuntivo, complessivamente nel 2022 le soluzioni di supply chain finance hanno coperto il 23% del mercato potenziale del valore di 560 miliardi di euro, raggiungendo 129 miliardi di euro. Quattro i trend emergenti per i prossimi mesi: il ruolo delle piattaforme digitali per e velocizzare i processi; la gestione predittiva dei rischi con soluzioni di AI; l'attenzione alla sostenibilita', spinta sia dall'evoluzione normativa che dall'attenzione delle aziende; e, infine, la proposta di normativa europea dei pagamenti obbligatori entro 30 giorni.

