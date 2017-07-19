Credito: mutui prima casa, costi accessori oltre 12.500 euro a stipula (Facile.it)

Atto notarile, istruttoria, agenzia immobiliare e imposte (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 ago - Secondo le stime di Facile.it, considerando una compravendita immobiliare 'media' per un immobile dal valore di 180mila euro, in classe energetica C-G ed un mutuo da 126mila euro di 25 anni, supera i 12.500 euro la cifra dei costi accessori quando si sottoscrive un mutuo prima casa, cioe' dall'atto notarile alle spese di istruttoria, dall'agenzia immobiliare fino alle imposte. La provvigione sulla vendita puo' variare da agenzia ad agenzia, in alcuni casi e' una percentuale sul valore di vendita, in altri e' un costo fisso. Facile.it ha considerato una provvigione del 3%, percentuale molto diffusa a livello nazionale. Considerando il mutuo medio, il costo e' di 6.558 euro (5.400 euro + Iva). Invece le spese di istruttoria sono il costo che richiede la banca per valutare la richiesta di mutuo. Anche in questo caso il prezzo varia da banca a banca, in base all'importo del finanziamento.

