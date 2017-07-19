Credito: Crif, +30,5% finanziamenti imprese agricole I semestre 2025

Cooperative le piu' resilienti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 dic - Crescono a doppia cifra gli importi finanziati alle imprese del settore agricolo che confermano la tenuta economica ma perdono in termini di numeri, con un calo delle nuove aperture e un aumento delle cessazioni. Nel I semestre 2025, secondo i dati diffusi dall'Osservatorio di CRIF, i finanziamenti al settore hanno visto un balzo del +30,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, una differenza di oltre 17 punti percentuali rispetto al +13% della media delle imprese italiane (+13%). A trainare mutui chirografari e prestiti, che rappresentano la forma di finanziamento piu' diffusa per gli operatori del comparto per circa i due terzi del totale: +33,3% per l'agricoltura contro il +24,5% osservato sul totale delle imprese italiane. Resta stabile il rischio con un tasso di default stabile (2,2%) rispetto alla fine dell'anno precedente e inferiore al dato nazionale (3%). Le cooperative agricole mostrano una rischiosita' creditizia ancora piu' contenuta con tasso di default all'1,8%.

A livello territoriale, nel sud e nelle isole la crescita degli importi corre piu' della media (+40,6%), mentre, al contrario, nel nord-est si resta leggermente sotto (+29,7%).

Tra le regioni, Sicilia e Campania registrano la crescita degli importi erogati piu' marcata (rispettivamente +44,3% e +38,7%), mentre Emilia-Romagna (+23,8%) e Veneto (+21,9%) fanno rilevare gli incrementi meno elevati.

ami-com.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 13-12-25 15:21:30 (0319)FOOD 5 NNNN