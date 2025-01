Covip: Calderone, nomina Pepe in linea con requisiti richiesti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 gen - La nomina di Mario Pepe a presidente della Covip e' 'risultata in linea con i requisiti richiesti'. Lo ha detto il ministro del Lavoro Marina Calderone, nel corso del question time alla Camera, evidenziando che 'e' stata deliberata dal Consiglio dei ministri e sottoposta alle Commissioni parlamentari competenti, ricevendo parere favorevole. Come risulta dal curriculum vitae del dottor Mario Pepe, depositato e verificato in sede istruttoria, e' esperto in welfare aziendale, ha collaborato con Inpdap e Inps e nel corso della sua attivita' si e' occupato di previdenza, soprattutto dei fondi gestori per la previdenza complementare, seguendo da deputato la commissione parlamentare di controllo' , ha ricordato Calderone.

