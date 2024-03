Costruzioni: Istat, a gennaio +3,7% mensile indice produzione, top da due anni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 mar - A gennaio 2024, stima l'Istat, l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni e' cresciuto del 3,7% rispetto a dicembre. Si tratta del livello piu' alto da due anni aggiunge l'Istituto di statistica. Su base tendenziale, l'indice grezzo registra un incremento del 18,8%, mentre l'indice corretto per gli effetti di calendario cresce del 14,8 per cento. Anche per questo indice tendenziale corretto per il calendario, commenta l'Istat, si osserva "un incremento sostanziale e in accelerazione" rispetto ai mesi precedenti.

