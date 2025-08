Corte Ue: flussi imprevedibili non sono ostacolo per aiuti a migranti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 ago - I due richiedenti asilo - si legge nel dispositivo della sentenza - hanno adito l'Alta Corte (Irlanda) al fine di ottenere il risarcimento del danno cosi' subito. "Le autorita' irlandesi riconoscono una violazione del diritto dell'Unione, ma invocano un caso di forza maggiore, che sarebbe costituito dall'esaurimento temporaneo delle capacita' di alloggio normalmente disponibili in territorio irlandese per i richiedenti protezione internazionale, a causa di un afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi dopo l'invasione dell'Ucraina. Per contro, tali autorita' non sostengono di essere state oggettivamente impossibilitate a fornire condizioni materiali di accoglienza che coprano le esigenze essenziali di tali richiedenti. L'Alta Corte interroga la Corte di giustizia sulla possibilita' di escludere la responsabilita' dello Stato in tali circostanze, nonostante gli obblighi derivanti dalla direttiva sulle condizioni di accoglienza 1 e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nella sua sentenza, la Corte ricorda che gli Stati membri sono tenuti, in forza della direttiva, a fornire ai richiedenti protezione internazionale condizioni materiali di accoglienza che garantiscano un tenore di vita adeguato, dando alloggio, sostegno economico, buoni o una combinazione di tali forme. Tali condizioni devono soddisfare le esigenze essenziali, ivi compreso un alloggio adeguato, e salvaguardare la salute fisica e mentale delle persone interessate. Pertanto, uno Stato membro che si astenga dal fornire tali condizioni materiali ad un richiedente privo di mezzi sufficienti, anche solo temporaneamente, eccede manifestamente e gravemente il margine di discrezionalita' di cui dispone in relazione all'applicazione della direttiva.

Tale astensione e' quindi idonea a costituire una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell'Unione, che fa sorgere la responsabilita' dello Stato membro interessato".

Cop

(RADIOCOR) 01-08-25 13:15:47 (0379)EURO 5 NNNN