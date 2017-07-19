Corte conti: spesa sanita' stabile su Pil con criticita' gestione e divari regionali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 gen - Il Sistema sanitario nazionale dopo la pandemia risulta ancora segnato da forti disomogeneita' territoriali e criticita' gestionali, seppur avviato verso una fase di consolidamento. Lo afferma la Corte dei conti nella Relazione al Parlamento sulla gestione dei Servizi sanitari regionali, approvata dalla Sezione autonomie, da cui emerge l'aumento da 131,3 a 138,3 miliardi della spesa sanitaria pubblica riferita al triennio 2022-2024, con una crescita del 4,9% rispetto al 2023 (5,4% sul 2022) e il mantenimento di un'incidenza stabile sul Pil (6,3-6,4%, a fronte di una media europea pari al 6,9%).

L'aumento, specifica la magistratura contabile, e' trainato dalle voci di spesa relative a personale (+5,6%) e consumi intermedi (+7,5%), ma ridotto a un incremento reale di poco superiore all'1% a causa dell'inflazione, 'evidenziando una dinamica di spesa piu' difensiva che espansiva'. Spesa privata e divari territoriali indeboliscono l'equita' di accesso e l'universalita' del servizio. Nel 2024 la spesa sanitaria complessiva e' stata di 185 miliardi, di cui il 74% a carico di pubblica amministrazione e assicurazioni obbligatorie, il 22% a carico delle famiglie e il 3% a carico dei regimi volontari, con una crescita della quota riferita alla componente privata che colloca quest'ultima tra le piu' elevate nel raffronto con la media europea. Prsistono significative diseguaglianze nell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (Lea) e un 'evidente disallineamento Nord-Sud'. Le Regioni in piano di rientro (Calabria, Molise, Sicilia, Campania, Lazio, Abruzzo, Puglia) continuano a mostrare difficolta' strutturali nonostante alcuni miglioramenti nei conti. L'aumento della mobilita' sanitaria interregionale segna, inoltre, divari nell'attrattivita' e nella capacita' di erogazione dei servizi.

