Coronavirus: Cartabellotta (Gimbe), 'Non riaprite Lombardia, Liguria e Piemonte'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 mag - Tre Regioni - Lombardia, Liguria e Piemonte - non sono pronte per la riapertura totale in agenda dal 3 giugno. L'altola' arriva dalla Fondazione Gimbe in vista anche delle "pagelle" che il comitato tecnico-scientifico comunichera' domani sul rispetto di 21 indicatori di monitoraggio. 'La nostra analisi sul periodo post riaperture - spiega il presidente Gimbe Nino Cartabellotta - dimostra che hanno la piu' alta percentuale di tamponi diagnostici positivi la Lombardia (6%), la Liguria (5,8%) e il Piemonte (3,8%). Al tempo stesso queste Regioni presentano anche il maggiore incremento di nuovi casi e una limitata attitudine a eseguirli, i tamponi: sono poco sotto la media nazionale di 1.343 per 100mila abitanti Lombardia (1.608) e Piemonte (1.675) ed e' al di sotto la Liguria, con 1.319 tamponi. E' plausibile che aumentando il numero di tamponi i positivi trovati crescerebbero ancora'. Da qui l'appello della Fondazione ad 'abbandonare ogni forma di egoismo regionalistico'. La soluzione piu' ragionevole, suggerisce Cartabellotta, sarebbe 'mantenere le limitazioni solo nelle tre Regioni piu' a rischio consentendo magari la mobilita' tra di esse'.

