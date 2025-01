Corea del Sud: inquirenti chiedono piu' tempo per arrestare ex presidente Yoon

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 gen - L'agenzia che indaga sulla recente e breve imposizione della legge marziale in Corea del Sud ha annunciato che richiedera' ulteriore tempo per arrestare il presidente deposto Yoon Suk Yeol. Il mandato d'arresto emesso il 31 dicembre da un tribunale di Seul scade lunedi' a mezzanotte (ora locale). 'Abbiamo intenzione di chiedere alla corte una proroga', ha detto ai giornalisti il vicedirettore dell'Ufficio investigativo anticorruzione (Cio), Lee Jae-seung. La richiesta e' stata poi presentata ufficialmente e puo' essere concessa una proroga del mandato fino alla scadenza della mezzanotte. Se tale limite dovesse essere superato, gli investigatori possono richiedere un nuovo mandato. Venerdi' gli investigatori del Cio, assistiti da agenti di polizia, sono entrati nella residenza dell'ex capo dello Stato, a Seul, per arrestarlo. Tuttavia, un'unita' dell'esercito e agenti del Servizio di sicurezza presidenziale (Pss), hanno impedito loro di eseguire l'arresto. Nella giornata di oggi si sono svolte trattative tra i diversi servizi di sicurezza su come procedere con un secondo tentativo. Il capo del Cio ha reso noto che il suo dipartimento ha chiesto al capo di stato ad interim Choi Sang-mok di ordinare alle guardie del corpo del presidente di collaborare 'ma non abbiamo ricevuto risposta', ha lamentato. Il Partito Democratico (opposizione, centrosinistra) ha chiesto lo scioglimento del Servizio di sicurezza presidenziale che protegge l'ex presidente Yoon.

