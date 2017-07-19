Dati
            Notizie Radiocor

            Cop30: presidente Congo, finanziamenti clima sono insufficienti e mal indirizzati

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 nov - I finanziamenti internazionali a favore del clima sono 'insufficienti, frammentati e troppo spesso mal indirizzati'. Lo ha detto il presidente della Repubblica Democratica del Congo, Felix Tshisekedi, in occasione di un vertice dei leader a Belem, in Brasile, che precede l'avvio formale della COP30. 'La crisi climatica non e' solo una crisi ambientale, e' anche una crisi di giustizia ed equita'', ha affermato il leader del Paese che ospita la seconda foresta pluviale tropicale piu' grande del mondo.

