Cop30: Boric, Trump mente negando crisi climatica, dobbiamo basarci su scienza

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 nov - "Sono tempi in cui emergono voci che decidono di ignorare o negare le prove scientifiche sulla crisi climatica. Non a caso, il presidente degli Stati Uniti", Donald Trump, "nell'ultima Assemblea generale dell'Onu, ha detto che la crisi climatica non esiste, e questo e' una menzogna". Lo ha dichiarato il presidente del Cile, Gabriel Boric, al vertice globale tra i leader di Belem, in Brasile, che precede l'avvio formale della Cop30, il vertice sul clima dell'Onu. Il leader cileno ha esortato i suoi colleghi a porre "la scienza e l'evidenza scientifica al centro delle decisioni" sul clima. "Cio' che e' in gioco e' la sfida piu' importante per la nostra generazione. Possiamo avere discussioni legittime su come affrontare i fatti, ma non possiamo negarli, e in questo e' necessario il leadership della comunita' internazionale", ha aggiunto. "A un decennio dall'adozione dell'Accordo di Parigi, dobbiamo riconoscere che, come umanita', non siamo stati all'altezza della sfida storica che rappresenta la crisi climatica". Tuttavia, ha concluso Boric, "c'e' ancora speranza".

