Consumi: Unicusano, 3.280 euro/mese spesa media famiglie, 35% va alla casa -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 giu - A pesare, secondo Unicusano, sono soprattutto i beni essenziali. Il carrello della spesa e' piu' caro del 31% rispetto a dieci anni fa. In particolare, pasta, pane, farina e riso hanno registrato aumenti tra il 20% e il 38%, mentre l'olio di semi e' cresciuto addirittura del 68%. Questi rincari hanno spinto molte famiglie a modificare le proprie abitudini, riducendo il consumo di carne e pesce (-14%) e orientandosi verso offerte, discount e marchi 'first price'. Anche le utenze incidono sempre piu' sui bilanci: il gas, pur in leggero calo rispetto al 2023 (-105 euro l'anno), costa ancora il 47% in piu' rispetto al 2021. L'elettricita' e' aumentata del 38% rispetto al 2015. Il costo annuo del gas per una famiglia tipo e' passato da 700 euro a 1.135 euro nel giro di dieci anni. Un'altra voce in crescita e', secondo l'infografica di Unicusano, quella della sanita'. Le spese 'out-of-pocket', cioe' non rimborsate dal Servizio sanitario Nazionale, sono aumentate del 28% in un decennio. Cosi', una famiglia su due si ritrova a dover pagare almeno 1.200 euro all'anno per le cure mediche.

