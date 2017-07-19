Consumi: un libro su dieci comprato a Milano, +10% per i musei nel 2024

Osservatorio AIE per bookCity (Il Sole 24 Ore Radiocor) - MilanoMilano, 09 nov - Musei e libri spingono i consumi culturali a Milano, mentre soffrono i concerti. Gli introiti degli ingressi dei musei sono cresciuti nel capoluogo lombardo del 10% nel 2024, per una spesa sul territorio di 53,3mln di euro con quasi sei milioni di ingressi. In crescita in maniera piu' contenuta, ma in controtendenza rispetto al trend nazionale, anche gli acquisti di libri (piu' 0,7%) nei canali di trade: nel 2024 sono stati pari a 156,3mln di euro. In sostanza, piu' di un libro ogni dieci comprato in Italia e' stato acquistato nel Comune di Milano (10,3%). Questi, insieme a mostre, cinema e teatro hanno permesso alla citta' di chiudere l'anno in crescita dell'1% per i consumi culturali con 542,2mln di euro di spesa, che vale il 13% di quella nazionale. In calo, invece, i concerti di musica pop, rock e leggera: -9,5%, che per effetto del caro prezzi in termini di spesa restano, pero', tra i capitoli piu' rilevanti, appena sotto l'acquisto di libri.

Milano capitale del libro anche nella crescita degli utenti del Sistema Bibliotecario cittadino a 89.800, piu' 4%, e dei prestiti che sfiorano il milione di copie. Crescono anche le librerie: a fine 2024 sono 190 sul territorio comunale, contro le 180 censite nell'anno precedente. Sono i dati dell'Osservatorio per bookCity Milano a cura dell'Associazione Italiana Editori(AIE)alla vigilia dell'appuntamento con bookCity Milano.

