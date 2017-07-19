Dati
            Notizie Radiocor

            Consumi: Trustpilot, per Black Friday 55% italiani spendera' tra 100 e 500 euro -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 nov - La ricerca evidenzia che il 37% degli italiani comincia a consultare le recensioni dei prodotti oltre un mese prima del weekend degli sconti (contro il 28% nel 2024) e un ulteriore 35% lo fa 2-4 settimane in anticipo. Solo l'11% aspetta l'ultima settimana e appena il 7% decide negli ultimi giorni. In totale, oltre 7 italiani su 10 pianificano gli acquisti con settimane di anticipo: un segnale di quanto la ricerca di informazioni, recensioni e confronti sia ormai parte integrante dell'esperienza d'acquisto.

