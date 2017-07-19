Consumi: Tarantola (Findomestic), credito ammortizzatore sociale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 dic - "A fronte di consumi in calo nel mondo dei durevoli, il mercato del credito continua a crescere", con un ruolo da ammortizzatore sociale. Cosi' ha sottolineato Marco Tarantola, ad e direttore generale di Findomestic Banca alla presentazione del 32esimo Osservatorio Findomestic-Prometeia. "Nei primi dieci mesi dell'anno le erogazioni segnano un +7%, con la rischiosita' che rimane su livelli molto contenuti, con il tasso di default a fine settembre all'1,7%, pur mostrando un lieve incremento nel corso dell'anno. E' la conferma che il credito al consumo svolge un ruolo sociale ed economico essenziale: aiuta le famiglie a non rinunciare ai propri progetti in un contesto che resta complesso", ha sottolineato. Oltre quattro italiani su dieci hanno utilizzato una forma di credito almeno una volta negli ultimi tre anni, secondo i dati emersi. "E piu' del 60% di chi lo ha fatto dichiara che, senza questa possibilita', avrebbe dovuto rinviare o rinunciare del tutto all'acquisto. Dati che confermano come il credito oggi sia una leva di fiducia, non solo un prodotto finanziario", ha concluso Tarantola.

ami

(RADIOCOR) 17-12-25 14:21:13 (0426) 5 NNNN