Consumi: SumUp, +15% pagamenti cashless in Italia durante le Olimpiadi

Usa al top con 12,5% transazioni Svizzera per importo medio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 feb - Boom di pagamenti digitali durante le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. Durante i Giochi le transazioni cashless in Italia sono cresciute del 15% rispetto allo stesso periodo del 2025. A beneficiarne in modo particolare sono i consumi legati alla ristorazione e alla socialita': i pagamenti senza contanti nei bar e club registrano un +21,4%, mentre caffe' e ristoranti segnano un +12,2%. E' quanto emerge dell'Osservatorio Olimpiadi Invernali Cashless di SumUp. Se si guarda alla componente internazionale dei pagamenti digitali, emerge un vero e proprio 'medagliere' del cashless.

Gli Stati Uniti si confermano al primo posto per percentuale di transazioni con il 12,5% delle operazioni, seguiti dal Regno Unito (10,4%) e dalla Francia (9,1%). Guardando agli scontrini medi piu' alti, il primato spetta alla Svizzera con un importo di 29,9 euro per transazione durante il periodo, davanti al Regno Unito (25 euro) e ancora agli Stati Uniti (23,1 euro). Al contrario, il ticket medio inferiore e' delle carte turche (13,5 euro), brasiliane e greche (14,5 euro).

Infine, considerando la crescita anno su anno del numero di pagamenti, e' la Germania a registrare la performance piu' dinamica con un +14%, seguita dal Belgio (+12%) e dal Brasile (+8%).

