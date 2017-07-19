Consumi: SumUp, +15% pagamenti cashless in Italia durante le Olimpiadi -2

A Belluno 28,1% transazioni con carte internazionali (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 feb - A Belluno i pagamenti con carte internazionali rappresentano il 28,1% del totale e registrano una crescita del +60% anno su anno.

Ancora piu' elevata l'incidenza a Bolzano, dove la componente estera raggiunge il 42% del totale. Nella provincia di Sondrio le transazioni internazionali con carta pesano per il 26% e crescono del +32,6%, mentre a Trento rappresentano il 26,8% del totale, con un incremento del +14,9%. Milano e Verona sono le province dove il cashless estero incide meno: nel capoluogo lombardo questi pagamenti sono il 9,4% del totale e crescono del +6,1%; nella citta' veneta sono il 4,4% ma l'incremento e' piu' rilevante, +22,2%. L'incidenza dei pagamenti esteri risulta particolarmente concentrata nei comparti legati all'ospitalita' e alla mobilita'. I taxi sono tra i servizi piu' pagati con carta a Belluno (63,1%), Sondrio (74,3%), Trento (46,3%) e Verona (29,5%). Hotel e strutture ricettive fanno registrare le quote piu' elevate di pagamenti digitali a Bolzano (77,3%), e Milano (36,6%).

Percentuali alte di transazioni senza contanti si registrano anche a Bolzano per quanto riguarda il pagamento di servizi turistici (71,1%), taxi (61,5%) e nei ristoranti (41,6%).

Alta concentrazione di cashless anche nei bar di Trento, dove le transazioni senza contanti rappresentano il 27% del totale; e nelle strutture ricettive di Sondrio (60,2%). Con Cortina d'Ampezzo al centro dell'evento, e' la provincia di Belluno a registrare la crescita piu' marcata delle transazioni complessive nel periodo olimpico: i pagamenti cashless sono aumentati del +65,6% rispetto al 2025, mentre lo scontrino medio si attesta a 30 euro. Nella provincia veneta, la spinta del cashless si fa sentire per tutte le categorie di esercenti: +124% negli hotel, +108,9% nei bar, +84,7% nel turismo, +55,6% nei supermercati e +46,2% nei ristoranti. Seppure piu' contenuti, anche i taxi segnano un incremento: +9,6%. Il ticket medio cashless, invece, scende in alcuni settori chiave a indicare che i tifosi utilizzano la carta per spese anche di importi inferiori: raggiunge i 156,7 euro negli hotel (era 291 euro nel 2025), e gli 87 euro nel turismo (da 105,9 euro).

com-Mar

(RADIOCOR) 23-02-26 11:17:12 (0228) 5 NNNN