Consumi: Natale, due su cinque tagliano budget, vince alimentare e beauty

Indagine Swg per Centromarca (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 dic - Saranno prodotti alimentari, vino, bevande e beauty in prevalenza quello che gli italiani troveranno nei pacchi natalizi, insieme a libri e, in minor misura, abbigliamento, ma per due su cinque l'albero quest'anno sara' meno ricco, secondo un'indagine realizzata da swg per Centromarca. Il 37% prevede di acquistare alimentari e bevande, il 36% prodotti per la cura della persona, seguiti da un 34% di libri e hobbistica, 33% abbigliamento, 25% prodotti per la casa. A farsi sentire, pero', il ridotto potere d'acquisto delle famiglie: due consumatori su cinque prevedono di ridurre il budget per regali, pranzi e cene fino ad oltre il 50% rispetto al 2024, il 47% manterra' la stessa spesa e solo il 13% prevede di aumentarla. La spesa per pranzi e cene delle feste si aggirera' attorno ai 130 euro, per i regali si destineranno mediamente 176 euroe cui si aggiungono 80 euro per attivita' varie e, in media, poco meno di 55 euro per donazioni benefiche.

Un contesto in cui quasi sei prodotti su dieci a finire nei pacchi regalo o sulle tavole sono di marca, considerata in fatto di doni per qualita' (58%), rapporto qualita'-prezzo (52%), reputazione (29%). Se non trovano i prodotti di marca preferiti sette italiani su dieci sono disposti a cercarli in piu' punti vendita, con un dato che arriva al 74% per la genX e al 77% per i millenials.

