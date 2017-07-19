Consumi: Findomestic, Lombardia in calo ma resta prima per valore

In Trentino Alto-Adige la frenata si ferma a -0,7% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 dic - E'il Trentino-Alto Adige la regione dove i consumi di beni durevoli calamo meno, complice i redditi che restano elevati e il clima economico meno nervoso. Qui il calo si ferma al -0,7%, secondo l'Osservatorio Findomestic, il dato migliore d'Italia. Tengono piu' di altre aree la Sicilia e la Liguria, entrambe ferme a -1,3%, con una domanda regionale interna che resiste. All'opposto, in Basilicata il dato peggiore con il mercato dei durevoli che cede il 4%. Il rallentamento e' consistente anche in Piemonte (-3,5%), Molise (-3,3%), Abruzzo e Lazio (entrambe -2,8%). In calo anche la locomotiva lombardia del -2,6%, ma sul piano dei valori assoluti continua a restare la prima regione con 15,4mld, piu' del doppio del Lazio che segue a 7,5mld.

