Consumi: Findomestic, +4,1% a 15,74 mld spesa Lombardia beni durevoli 2024

Spinta soprattutto dalla vendita di motocicli (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 giu - Con un incremento del 4,1%, sotto la media nazionale (+4,5%), la spesa in beni durevoli nel 2024 in Lombardia tocca i 15,740 miliardi di euro, piu' del doppio rispetto alla seconda Regione, il Lazio. A registrare questi dati e' l'Osservatorio annuale dei consumi di Findomestic (Gruppo Bnp) in collaborazione con Prometeia, giunto alla 31esima edizione.

'Come nel resto d'Italia - spiega in una nota Claudio Bardazzi, responsabile Osservatorio Findomestic - il maggior contributo all'aumento della spesa e' venuto dai beni legati alla mobilita', in particolare dalla vendita di motocicli, caratterizzata da una crescita superiore sia alla media nazionale che a quella del Nord-Ovest (555 milioni a +14,6% nella Regione, rispetto al +10,4% della macroarea e al +10,8% medio nazionale). In crescita anche gli acquisti di elettrodomestici, ma chiudono il 2024 in calo le spese per mobili, telefonia, information technology ed elettronica di consumo'.

