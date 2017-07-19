Consumi: Crc, rincari record prezzi 2025 per gioielli, caffe', energia e crollo per smartphone

Balzo oro fa schizzare quelli della gioielleria (+22% annuo) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 gen - Il 2025 si chiude con rincari record per gioielli, caffe' ed energia, a fronte di una caduta dei prezzi di cellulari e smartphone. E' quanto emerge da uno studio condotto dal Centro di formazione e ricerca sui consumi (C.r.c.), che ha analizzato voce per voce i dati definitivi dell'Istat relativi all'inflazione del 2025.

Lo scorso anno, i prezzi della gioielleria sono aumentati in media del 22%, rispetto all'anno precedente, 'la piu' forte crescita tra tutti i prodotti inseriti nel paniere Istat sull'inflazione', spiega il C.r.c. 'A pesare su tale dato le quotazioni dell'oro, schizzate alle stelle durante il 2025 a causa delle tensioni geopolitiche che hanno spinto investitori istituzionali ad acquistare il bene rifugio'.

Al secondo posto della classifica dei rincari del 2025 si piazza il caffe', i cui listini al dettaglio sono cresciuti in media del +20,7% annuo, con aumenti sia nei supermercati che nei bar. Al terzo posto c'e' l'energia elettrica sul mercato tutelato, con le tariffe della luce salite in media del 20,2% in un anno. Tendenza opposta per cellulari e smartphone, costati il 14,7% in meno rispetto all'anno precedente. Anche l'olio d'oliva, dopo i rincari degli ultimi anni, e' costato sensibilmente meno, in media il -14,5% sul 2024.

dim-com.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 17-01-26 14:10:15 (0325)FOOD 5 NNNN