Consumi: Coop, 85% manager Gdo crede in crescita prodotti a marchio del distributore

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 gen - Quasi un manager su due nella Gdo per il 2025 dichiara prioritaria l'attenzione al capitale umano, con l'intenzione di investire in formazione, miglioramento delle condizioni contrattuali e potenziamento delle politiche di welfare. E' quanto emerge dalle due survey dell'Ufficio studi Coop condotte a dicembre 2024: la prima su un campione rappresentativo della popolazione italiana, in collaborazione con Nomisma, e la seconda sulla community di esperti del portale italiani.coop.

Il tutto in un contesto in cui la Gdo dovra' ancora fare i conti con una ulteriore crescita delle tensioni competitive.

In particolare, i manager di settore prevedono una ulteriore crescita nel 2025 dei discount, (secondo l'84% degli opinion leader), dell'e-commerce (in miglioramento per il 57%) dei drugstore (meglio per il 35%) e dei superstore (33%). Lo strumento per rispondere al meglio alle necessita' di un consumatore sempre molto attento alla spesa ma anche alla qualita', sara' poi il prodotto a marchio: l'Mdd e' prevista in crescita nei prossimi mesi per l'85% dei manager, che hanno ipotizzato che la quota di mercato di questi prodotti potra' aumentare di qui ai prossimi cinque/dieci anni di sei ulteriori punti percentuali (dal 23% al 29%).

