Consumi: Confimprese, -4,7% annuo ad aprile, ristorazione crolla del 7,9%

Pesano diverso calendario e meteo avverso (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 mag - I consumi in caduta a -4,7% nel mese di aprile 2024 nel raffronto con aprile 2023, anche a causa del differente calendario e del meteo avverso. A certificarlo l'Osservatorio permanente Confimprese-Jakala sull'andamento dei consumi. Nei settori merceologici si salva abbigliamento-accessori a +0,1%, mentre la ristorazione precipita a -7,9%. Secondo gli esperti dell'Osservatorio permanente, se il Governo approvasse la legge sui dehors, fortemente richiesta dai gestori dei locali, sarebbe un forte sostegno per il canale nei prossimi mesi estivi. Segnali negativi anche per il retail che registra -8,6% con andamenti altalenanti nelle diverse componenti. Nei canali di vendita c'e' sostanziale allineamento in campo negativo di centri commerciali e vie dello shopping, in flessione a -5%. Nelle Regioni la Sicilia riporta il migliore risultato e fa meglio della media del Paese con un -0,2%, mentre la Sardegna segna -9,3%. Nelle citta' di provincia si riflettono i medesimi andamenti regionali con Siracusa a +0,1% e Sassari a -12,3%.

