Consumi: Confcommercio, 20 mln di italiani in viaggio tra Pasqua e ponti Aprile

Sangalli, 'attuare riforma fiscale per sostenere consumi' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 mar - Dieci milioni di italiani pronti a partire per le vacanze di Pasqua, di cui due ancora indecisi per il meteo incerto, ma pronti a fare le valigie. Altri 8 milioni e mezzo stanno programmando un viaggio per il ponte del 25 aprile. E' quanto mette in evidenza il Focus sulla Pasqua dell'Osservatorio Turismo Confcommercio in collaborazione con Swg. Con una spesa complessiva di 3,5 miliardi, 350 euro a persona, gli italiani in viaggio a Pasqua scelgono l'Italia nell'85% dei casi.

Nell'ultimo mese, si legge nel report, molti hanno rivisto i programmi, organizzando vacanze piu' brevi e piu' vicine a casa: crescono infatti di 12 punti percentuali coloro che faranno 2 pernottamenti a destinazione, oggi sono il 61% degli intervistati. Aumenta dall'11% al 15% il popolo dei vacanzieri all'estero, scegliendo come mete principali Spagna, Francia e Austria, indipendentemente dal numero di pernottamenti programmati.

Il mare ottiene il 25% delle preferenze, seguono le citta' d'arte scelte dal 21% e la montagna dal 15%. Per le scelte di soluzione di alloggio, il 51% opta per un albergo o un b&b, il 30%, invece, approfitta della Pasqua per riaprire seconde case di proprieta' o per andare a trovare parenti e amici.

Campania, Sicilia e Puglia - in testa alla classifica - sono meta di 3 intervistati su 10 mentre, tra le regioni del Nord, Emilia Romagna, Lombardia e Toscana - scelte da ulteriori 3 turisti su 10 - distanziano di poco Liguria e Veneto.

Per il Presidente di Confcommercio Carlo Sangalli 'Aprile, tra Pasqua e ponti, si annuncia in crescita per il turismo.

Meteo e tensioni internazionali, infatti, non penalizzano la voglia di viaggiare degli italiani. E' necessario, pero', sostenere la capacita' di spesa delle famiglie accelerando i tempi di applicazione della riforma fiscale'.

com-vmg

(RADIOCOR) 29-03-24 11:27:40 (0136)FOOD 5 NNNN