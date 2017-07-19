Consumi: Confartigianato, da prodotti pet economy 827 mln export in 2025

Import per 1,098 mln, saldo negativo di 270 mln (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 feb - I prodotti della pet economy generano esportazioni che nel 2025 (ultimi dodici mesi ad ottobre) sono pari a 827 milioni di euro ed importazioni per 1.098 milioni, con un saldo commerciale negativo per 270 milioni. E' quanto emerge da uno studio condotto da Confartigianato secondo cui alla fine del primo trimestre 2025 sono registrate 3.440 imprese artigiane nei servizi di cura degli animali da compagnia che rappresentano il 59,0% delle 5.826 imprese totali del comparto e danno lavoro a 4.231 addetti. Inoltre a dicembre 2025 i prezzi al consumo dei servizi veterinari e altri servizi per animali domestici in Italia salgono del 2,3% su base annua, un ritmo inferiore al +3,9% della media Ue a 27, al +3,7% della Spagna e al +3,4% della Francia. In chiave dinamica annua, nel primo trimestre 2025 le imprese artigiane dei servizi di cura degli animali da compagnia segnano una crescita del 5,2% che supera il +3,8% del totale imprese del settore ed e' in controtendenza rispetto al calo di 1,2% registrato per il totale artigianato. Ampliando lo sguardo, nel 2024 la spesa delle famiglie italiane per prodotti e servizi per gli animali da compagnia ammonta a 6.747 milioni di euro, segnando una crescita del 76% negli ultimi dieci anni.

