Consumi: Coldiretti, al via indicazione origine su frutta secca sgusciata -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 gen - Resta pero' anonima l'indicazione della provenienza della frutta secca usata nella preparazione dei dolci come, per esempio, le creme di nocciole, anche se negli ultimi anni e' cresciuto il numero dei produttori che appongono volontariamente informazioni sull'origine. Il rischio e' legato principalmente alle importazioni di prodotto estero che non rispetta le stesse regole in materia di usi di pesticidi vigenti nell'Ue e che presenta spesso alti livelli di residui di sostanze pericolose. L'etichettatura obbligatoria dei cibi, 'battaglia storica' della Coldiretti, e' stata introdotta per la prima volta in tutti i Paesi dell'Unione Europea nel 2002 dopo l'emergenza mucca pazza nella carne bovina per garantire la trasparenza con la rintracciabilita' e ripristinare un clima di fiducia. Da allora si sono fatti passi avanti con l'indicazione della provenienza che e' stata estesa a circa i quattro quinti della spesa, anche se resta anonima l'origine dei legumi in scatola, della frutta nella marmellata o nei succhi, del grano impiegato nel pane, biscotti o grissini senza dimenticare la carne o il pesce venduti nei ristoranti. Lo scorso anno Coldiretti ha proposto di rendere obbligatoria l'origine degli ingredienti su tutti gli alimenti in commercio nella Ue. 'L'obiettivo e' raggiungere un milione di firme per dire basta ai cibi importati e camuffati come italiani e difendere la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori', si legge in una nota.

com-Mar

(RADIOCOR) 05-01-25 10:13:27 (0126)FOOD 5 NNNN