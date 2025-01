Consumi: Codacons, da saldi giro d'affari 4 mld, lontano da livelli pre Covid

Nessun picco negli acquisti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 gen - I saldi invernali 2025 non vedranno l'attesa impennata delle vendite e si manterranno invece all'insegna dell'incertezza, visto che le tasche degli italiani sono gia' state svuotate dalle feste natalizie, con le speranze dei commercianti che rischiano di infrangersi di fronte a una realta' ben diversa.

Lo afferma il Codacons che, in una nota, diffonde le stime sull'andamento degli sconti stagionali e i consigli ai consumatori per evitare fregature. 'Non ci sara' alcun picco negli acquisti: il periodo dei saldi arriva a ridosso del Natale, con i budget delle famiglie gia' erosi dai rincari delle scorse settimane, come confermano anche i dati delle partenze', spiega il presidente Carlo Rienzi. 'I portafogli degli italiani sono gia' vuoti dopo le feste di fine anno, e gran parte degli acquisti sono gia' stati anticipati alla settimana del Black Friday: rimane poco, e spesso niente, da destinare ai saldi', prosegue. 'Anche quest'anno si registra da parte dei cittadini una grande prudenza sul fronte della spesa da destinare ai saldi, con una larga fascia di consumatori che decidera' all'ultimo minuto se approfittare o meno degli sconti. In base alle nostre stime, il giro d'affari dei saldi invernali non superera' i 4 miliardi di euro, in netta diminuzione rispetto ai livelli di spesa pre-Covid, quando il giro d'affari dei saldi superava abbondantemente i 5 miliardi di euro', conclude.

