Consumi: Codacons, con rincari e disservizi 2025 'sconfortante' per italiani -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 dic - A marzo i dati hanno evidenziato il taglio delle spese sanitarie da parte degli italiani. Nello stesso periodo si sono moltiplicate le critiche per il mistero della tassa di soggiorno, la stangata dei ponti primaverili e le speculazioni sui funerali di Papa Francesco. Con l'estate sono arrivati nuovi rincari a pioggia: prezzi elevatissimi per trasporti e strutture ricettive, il caso degli stabilimenti balneari, i centri estivi per bambini dai costi proibitivi e il fenomeno dei concerti finti sold-out. Tra fine estate e autunno, spazio ai rincari dell'Rc Auto, al salasso della scuola e al far west degli influencer. A chiudere l'anno, il caos del bonus auto elettriche, i dati sulla poverta' in peggioramento e la conferma del canone Rai, rimasto invariato nonostante le promesse. Sullo sfondo restano poi criticita' strutturali come dazi, telemarketing selvaggio, caos autovelox, indagini Antitrust, scandalo delle carceri, scelte Ue poco chiare e appalti truccati nella sanita'.

