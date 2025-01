Consumi: Codacons, +8,5% prezzi prodotti a base di cioccolato con rincaro cacao

+170% costo materia prima in mercati internazionali in 2024 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 gen - Una calza della Befana piu' 'salata' per gli italiani, anche se si parla di dolci, quella in arrivo con la tradizionale Befana, visti gli aumenti senza precedenti del cacao sui mercati internazionali e i conseguenti 'ricarichi' sui prezzi praticati ai consumatori italiani. Lo rileva il Codacons. Alla base dei rincari dei prodotti a base di cioccolato (+8,5% rispetto allo scorso anno) c'e' infatti la crescita costante dei listini del cacao, la materia base per produrre la cioccolata. Il prezzo del cacao sui mercati internazionali e' infatti cresciuto del 170% nel corso del 2024 e non accenna a fermarsi.

Com-Pan

