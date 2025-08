Consumi: benzina, per auto familiare spesa di 285 euro per 2.500 km, 216 euro per diesel (Facile.it)

Italia spende 6% in piu' in Ue, quarto Paese piu' caro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 ago - Secondo gli ultimi dati ufficiali della Commissione Europea, a luglio la benzina costava in media 1,729 euro a litro, il diesel 1,663 euro/litro ovvero, rispettivamente, il 2% e il 4% in piu' rispetto ad un mese fa. Nonostante questo l'auto resta il mezzo preferito dagli italiani per andare in vacanza, ma quanto spenderanno per il carburante? Molto, e soprattutto decisamente piu' di quanto non faranno, per percorrere gli stessi chilometri, gli automobilisti del resto d'Europa.

Facile.it ha calcolato che per un'auto familiare che percorre 2.500 km (ad esempio Milano - Lecce andata e ritorno piu' qualche piccola escursione durante il soggiorno) occorrono 285 euro di benzina, 216 euro se la vettura e' diesel. Quanto ai viaggiatori europei, Facile.it ha analizzato il prezzo del carburante nei 27 Paesi Ue, scoprendo che l'Italia e' uno dei paesi piu' cari del continente. Per la benzina gli italiani spendono il 6% in piu' rispetto alla media europea, addirittura il 7% in piu' per il diesel, valori che fanno guadagnare alla nostra nazione, rispettivamente, il quarto e quinto posto tra gli stati piu' costosi dell'Unione europea.

