Consumi: benzina, per auto familiare spesa di 285 euro per 2.500 km, 216 euro per diesel (Facile.it) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 ago - Per un viaggio da 2.500 km entro i confini nazionali, gli austriaci spendono 253 euro in benzina, l'11% in meno rispetto all'Italia, mentre agli spagnoli, per un tour on the road di pari lunghezza, sono sufficienti 246 euro (-14%). Il prezzo della benzina scende ancora se ci si sposta verso est: in Romania e Polonia, ad esempio, per un viaggio in auto da 2.500 km si spendono circa 230 euro, il 19% in meno rispetto al Bel Paese. I piu' fortunati del continente sono gli automobilisti bulgari: per percorrere 2.500 km in auto servono appena 203 euro di benzina, il 30% in meno rispetto all'Italia. Lo scenario cambia di poco se si considerano i veicoli alimentati a diesel. L'Italia e' il quinto Paese piu' caro dell'Unione Europea e per un viaggio da 2.500 km occorrono 216 euro. In Germania si spendono 210 euro (il 3% in meno), in Svezia 196 euro (-9%), mentre in Spagna sono sufficienti appena 185 euro (-14%).

Com-Pan

(RADIOCOR) 03-08-25 14:59:48 (0312) 5 NNNN