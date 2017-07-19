Consumi: a Ferragosto 12 mln italiani in vacanza, 1 mln in meno su 2024 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 ago - Le mete piu' scelte restano mare, montagna e piccoli borghi, con Puglia, Calabria, Trentino Alto Adige e Sicilia in testa alle preferenze per chi resta in Italia, mentre Spagna, Grecia e Francia guidano la classifica per l'estero. Ma il calo dei viaggiatori si tradurra' inevitabilmente in un minor giro d'affari per alberghi, ristoranti e attivita' commerciali, aggravando ulteriormente le difficolta' di un comparto che, senza interventi urgenti, rischia di non riprendersi.

'Le previsioni relative al Ferragosto di quest'anno' - dichiara Carlo Rienzi, presidente del Codacons - 'rappresentano l'ennesima conferma che il turismo interno non e' immune alla crisi. L'Italia non puo' permettersi un Ferragosto 'a ranghi ridotti' e il governo deve intervenire per rendere le vacanze accessibili a tutte le fasce della popolazione, evitando che diventino un privilegio per pochi'.

Lab-com

(RADIOCOR) 15-08-25 12:43:32 (0164) 5 NNNN